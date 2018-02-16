Мясо в этом году подорожает пропорционально росту цен на топливо - эксперт

К концу года стоимость мяса и молока в Украине вырастет минимум на 5-7%, отметил он.

"У нас в марте начинается посевная, но уже сегодня цены на дизтопливо очень высоки. И вряд ли перед посевной они снизятся. Дорожает дизтопливо - дорожает зерно, мясо и так далее. В зерне - 33% топлива.

Прогнозирую, что до конца года топливо может подорожать минимум на 10%. Если растет топливо на 10% - то на 3% возрастает стоимость зерна. Соответственно на 5-7% возрастает стоимость молока и мяса", - объяснил он.

А.Охрименко отметил, что топливный рынок в Украине монополизирован, поэтому прогнозировать цены, опираясь на мировые тенденции, довольно сложно.

"Сегодня примерно 75% рынка горючего принадлежит одному из наших олигархов, который максимально приближен к власти. АМКУ знает о монополии, но у него, к сожалению, нет никаких рычагов влияния. Монополия на рынке топлива есть, монополист есть, цены растут и поэтому мы очень часто задаемся вопросом: почему даже когда в Европе цена на топливо падает, у нас нет?

Остальные 25% рынка - это отдельная часть, они друг с другом враждуют, но если основной игрок поднимает цену - другие тоже. В последнее время произошло несколько снижения цен на топливо просто, чтобы избежать масштабного конфликта. И заметьте - цены снизились не на всех заправках, а на некоторых", - сказал эксперт.

Вместе с тем А.Охрименко убеждает, что снижение цен на топливо - явление временное.

"Цены на топливо будут расти. Прогноз неутешительный. У нас импортное топливо, а цена на нефть на мировых рынках будет расти - это отразится и на украинских АЗС. Даже если рядом с этим будет курс стабильным", - резюмировал он.

Напомним, в Ассоциации птицеводов посчитали, что в прошлом году цены на топливо выросли на 30%, что негативно повлияло на себестоимость производства курятины и подорожание конечного продукта.