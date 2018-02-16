М’ясо цього року подорожчає пропорційно зростанню цін на паливо – експерт

До кінця року вартість м’яса та молока в Україні зросте щонайменше на 5-7%, зазначив він.

“У нас в березні починається посівна, але вже сьогодні ціни на дизпаливо дуже високі. І навряд чи перед посівною вони знизяться. Дорожчає дизпаливо — дорожчає зерно, м’ясо і так далі. У зерні — 33% палива.

Прогнозую, що до кінця року паливо може подорожчати щонайменше на 10%. Якщо зростає пальне на 10% — то на 3% зростає вартість зерна. Відповідно на 5-7% зростає вартість молока і м’яса”, — пояснив він.

О.Охрименко зазначив, що паливний ринок в Україні монополізований, а тому прогнозувати ціни, спираючись на світові тенденції, доволі складно.

“Сьогодні приблизно 75% ринку пального належить одному із наших олігархів, який дуже наближений до влади. АМКУ знає про монополію, але ж у нього, на жаль, немає ніяких важелів впливу. Монополія на ринку пального є, монополіст є, ціни зростають і тому ми дуже часто задаємося питанням: чому навіть коли в Європі ціна на паливо падає, а у нас ні?

Інші 25% ринку — це окрема частина, вони один із одним ворогують, але якщо основний гравець піднімає ціну — інші також. Останнім часом відбулось трохи зниження цін на пальне просто, щоб уникнути масштабного конфлікту. І помітьте — ціни знизились не на всіх заправках, а на деяких”, — сказав експерт.

Разом з тим О.Охрименко переконує, що зниження цін на пальне — явище тимчасове.

“Ціни на пальне будуть рости. Прогноз невтішний. У нас імпортне паливо, а ціна на нафту на світових ринках буде зростати — це відобразиться і на українських АЗС. Навіть якщо поряд з цим буде курс стабільним”, — резюмував він.

Нагадаємо, в Асоціації птахівників порахували, що минулого року ціни на паливо зросли на 30%, що негативно вплинуло на собівартість виробництва курятини і здорожчання кінцевого продукту.