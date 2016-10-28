Мьянма не смогла подтвердить катастрофу самолета возле побережья страны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Мьянма приостановила расследование неподтвержденных сообщений о катастрофе воздушного судну в море возле западного побережья страны в пятницу. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из департамента гражданской авиации, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сотрудников департамента гражданской авиации направили в район, где, как сообщается, исчез самолет, но те не смогли найти никаких доказательств, что произошла какая-то авария, сообщил представитель департамента Тин Маунг Ни.
Как отмечается, департамент не получал никаких сообщений о пропавшем воздушном судне от авиакомпаний в воздушном пространстве Мьянмы.
Ранее чиновник сообщил о "неопознанном самолете", который упал в море возле западного побережья страны, и что власти пытаются его найти.
В полиции сообщили, что "основательно" проверили сообщения о катастрофе самолета и не нашли ничего, чтобы их обосновать.
Представитель министерства информации заявил об отсутствии каких-либо аварий после проверки министерства транспорта и связи.