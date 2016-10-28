М'янма не змогла підтвердити катастрофу літака біля узбережжя країни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. М'янма призупинила розслідування непідтверджених повідомлень про катастрофу повітряного судну в морі біля західного узбережжя країни в п'ятницю. Про це повідомив високопоставлений чиновник з департаменту цивільної авіації, передає УНН з посиланням на Reuters.
Співробітників департаменту цивільної авіації направили в район, де, як повідомляється, зник літак, але не змогли знайти жодних доказів, що відбулася якась аварія, повідомив представник департаменту Тін Маунг Ні.
Як зазначається, департамент не отримував жодних повідомлень про зникле повітряне судно від авіакомпаній в повітряному просторі М'янми.
Раніше чиновник повідомив про "неопізнаний літак", який впав у море біля західного узбережжя країни, і що влада намагається його знайти.
У поліції повідомили, що "грунтовно" перевірили повідомлення про катастрофу літака і не знайшли нічого, щоб їх обґрунтувати.
Представник міністерства інформації заявив про відсутність будь-яких аварій після перевірки міністерства транспорту і зв'язку.