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"Мягко говоря, вызов": глава МИД Германии отреагировала на фото Эрдогана с путиным в Иране

Киев • УНН

 • 235704 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала фотографию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором владимиром путиным и иранским президентом Ибрагимом Раиси, на котором последний держит обоих за руки. Она заявила Bild, что то, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов, сообщает УНН.

Цитата

"То, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов", – сказала Бербок.

Детали

Бербок напомнила, что Турция является страной-членом НАТО.

"Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО", - отметила она.

Бербок добавила, что нужно не только соблюдать международные правила, но и отстаивать их.

Дополнение

19 июля в Тегеране состоялась встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором владимиром путиным.

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