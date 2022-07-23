"Мягко говоря, вызов": глава МИД Германии отреагировала на фото Эрдогана с путиным в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала фотографию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором владимиром путиным и иранским президентом Ибрагимом Раиси, на котором последний держит обоих за руки. Она заявила Bild, что то, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов, сообщает УНН.
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"То, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов", – сказала Бербок.
Детали
Бербок напомнила, что Турция является страной-членом НАТО.
"Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО", - отметила она.
Бербок добавила, что нужно не только соблюдать международные правила, но и отстаивать их.
Дополнение
19 июля в Тегеране состоялась встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором владимиром путиным.