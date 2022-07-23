"Мягко говоря, вызов": глава МИД Германии отреагировала на фото Эрдогана с путиным в Иране

Цитата

"То, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов", – сказала Бербок.

Детали

Бербок напомнила, что Турция является страной-членом НАТО.

"Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО", - отметила она.

Бербок добавила, что нужно не только соблюдать международные правила, но и отстаивать их.

Дополнение

19 июля в Тегеране состоялась встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором владимиром путиным.