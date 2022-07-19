В Тегеране началась встреча Эрдогана и путина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Тегеране началась встреча между президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
В частности, путин сегодня находится с официальным визитом в Иране.
Он встретился с президентом Ирана Эбрагимом Раиси. Ожидается, что путин и его коллеги также обсудят гуманитарную помощь Сирии.
Визит путина в Иран – его вторая заграничная поездка с начала вторжения в Украину.
В переговорах с Эрдоганом, диктатор и турецкий лидер планируют обсудить возобновление украинского экспорта зерна из Черного моря, а также мир в Сирии.
Контекст
Украина, россия, Турция и Организация Объединенных Наций заявили на прошлой неделе, что переговоры по зерну между ними в Стамбуле были конструктивными. Украина требует жестких гарантий безопасности, что российские войска не будут атаковать ее черноморские порты после того, как она разминирует подходы к ним. Российские ракеты уже повредили некоторые украинские зерновые терминалы в портах, что усложнило предстоящие отгрузки.
США также предупредили на прошлой неделе, что Иран готовится отправить россии сотни беспилотников, в том числе способных нести оружие, на фоне значительных потерь путинской армии.