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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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путін прибув до Ірану для переговорів з Раїсі та Ердоганом

путін прибув до Ірану для переговорів з Раїсі та Ердоганом

Київ • УНН

 • 258720 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. диктатор росії володимир путін приземлився у Тегерані, де проведе переговори з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, повідомляюють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За даними кремля, під час поїздки путін обговорить питання експорту зерна з українських портів і, як очікується, підпише спільну заяву з Раїсі та Ердоганом.

Очікується, що путін та його колеги також обговорять гуманітарну допомогу Сирії.

Візит путіна до Ірану – його друга закордонна поїздка з початку вторгнення в Україну.

Контекст

Україна, росія, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй заявили минулого тижня, що переговори щодо зерна між ними у Стамбулі були конструктивними. Україна вимагає твердих гарантій безпеки, що російські війська не атакуватимуть її чорноморські порти після того, як вона розмінує підходи до них. Російські ракети вже пошкодили деякі українські зернові термінали в портах, що ускладнило майбутні відвантаження.

США також попередили минулого тижня, що Іран готується відправити росії сотні безпілотників, у тому числі здатних нести зброю, на тлі значних втрат путінської армії.

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