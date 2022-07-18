путін та Ердоган обговорять експорт українського зерна в Тегерані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. диктатор росії володимир путін та його турецький колега Реджеп Тайіп Ердоган обговорять експорт українського зерна на зустрічі у Тегерані у вівторок, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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У вівторок до путіна та Ердогана приєднається президент Ірану Ебрагім Раїсі.
"Питання відвантаження українського зерна обговорюватиметься з Ердоганом... Ми готові продовжити роботу на цьому треку", - заявив у понеділок радник путіна із зовнішньої політики юрій ушаков.
Очікується, що наприкінці цього тижня росія, Україна, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй підпишуть угоду, спрямовану на відновлення транспортування зерна з України через Чорне море, яке було практично зупинено діями росії.
Доповнення
Чорноморські порти України, які досі були основним каналом експорту сільськогосподарської продукції, були заблоковані з того часу, як росія розпочала війну в Україні.
Україна та росія є великими постачальниками пшениці на світові ринки. росія також є великим експортером добрив, а Україна одним з найбільших виробників та експортерів кукурудзяної та соняшникової олії.