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путин и Эрдоган обсудят экспорт украинского зерна в Тегеране

путин и Эрдоган обсудят экспорт украинского зерна в Тегеране

Киев • УНН

 • 168823 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. диктатор россии владимир путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят экспорт украинского зерна на встрече в Тегеране во вторник, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Во вторник к путину и Эрдогану присоединится президент Ирана Эбрагим Раиси.

"Вопрос отгрузки украинского зерна будет обсуждаться с Эрдоганом... Мы готовы продолжить работу на этом треке", - заявил в понедельник советник путина по внешней политике юрий ушаков.

Ожидается, что в конце этой недели россия, Украина, Турция и Организация Объединенных Наций подпишут соглашение, направленное на возобновление транспортировки зерна из Украины через Черное море, которое было практически остановлено действиями россии.

Дополнение

Черноморские порты Украины, которые до сих пор являлись основным каналом экспорта сельскохозяйственной продукции, были заблокированы с тех пор, как россия начала войну в Украине.

Украина и россия являются крупными поставщиками пшеницы на мировые рынки. россия также является крупным экспортером удобрений, а Украина одним из крупнейших производителей и экспортеров кукурузного и подсолнечного масла.

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