путин прибыл в Иран для переговоров с Раиси и Эрдоганом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. диктатор россии владимир путин приземлился в Тегеране, где проведет переговоры с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По данным кремля, во время поездки путин обсудит вопрос экспорта зерна из украинских портов и, как ожидается, подпишет совместное заявление с Раиси и Эрдоганом.
Ожидается, что путин и его коллеги также обсудят гуманитарную помощь Сирии.
Визит путина в Иран – его вторая заграничная поездка с начала вторжения в Украину.
Контекст
Украина, россия, Турция и Организация Объединенных Наций заявили на прошлой неделе, что переговоры по зерну между ними в Стамбуле были конструктивными. Украина требует жестких гарантий безопасности, что российские войска не будут атаковать ее черноморские порты после того, как она разминирует подходы к ним. Российские ракеты уже повредили некоторые украинские зерновые терминалы в портах, что усложнило предстоящие отгрузки.
США также предупредили на прошлой неделе, что Иран готовится отправить россии сотни беспилотников, в том числе способных нести оружие, на фоне значительных потерь путинской армии.