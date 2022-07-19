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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Тегерані почалася зустріч Ердогана і путіна

У Тегерані почалася зустріч Ердогана і путіна

Київ • УНН

 • 223580 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. У Тегерані почалася зустріч між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та російським диктатором владіміром путіним. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Зокрема, путін сьогодні перебуває з офіційним візитом в Ірані.

Він зустрівся з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі. Очікується, що путін та його колеги також обговорять гуманітарну допомогу Сирії.

Візит путіна до Ірану – його друга закордонна поїздка з початку вторгнення в Україну.

Щодо перемовин з Ердоганом, диктатор та турецький лідер планують обговорити поновлення українського експорту зерна з Чорного моря, а також мир у Сирії.

Контекст

Україна, росія, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй заявили минулого тижня, що переговори щодо зерна між ними у Стамбулі були конструктивними. Україна вимагає твердих гарантій безпеки, що російські війська не атакуватимуть її чорноморські порти після того, як вона розмінує підходи до них. Російські ракети вже пошкодили деякі українські зернові термінали в портах, що ускладнило майбутні відвантаження.

США також попередили минулого тижня, що Іран готується відправити росії сотні безпілотників, у тому числі здатних нести зброю, на тлі значних втрат путінської армії.

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