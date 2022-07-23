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"М'яко кажучи, виклик": голова МЗС Німеччини відреагувала на фото Ердогана з путіним в Ірані

"М'яко кажучи, виклик": голова МЗС Німеччини відреагувала на фото Ердогана з путіним в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала фотографію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором володимиром путіним та іранським президентом Ібрагімом Раїсі, на якому останній тримає обох за руки. Вона заявила Bild, що те, що на цьому фото президент Туреччини, м'яко кажучи, є викликом, повідомляє УНН.

Цитата

"Те, що на цьому фото президент Туреччини, м'яко кажучи, виклик", - сказала Бербок.

Деталі

Бербок нагадала, що Туреччина є країною-членом НАТО.

"От чому ця фотографія для мене більш ніж незрозуміла, особливо з погляду члена НАТО", - зазначила вона.

Бербок додала, що потрібно не лише дотримуватись міжнародних правил, а й відстоювати їх.

Доповнення

19 липня в Тегерані відбулася зустріч між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та російським диктатором владимиром путіним.

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