"М'яко кажучи, виклик": голова МЗС Німеччини відреагувала на фото Ердогана з путіним в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала фотографію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором володимиром путіним та іранським президентом Ібрагімом Раїсі, на якому останній тримає обох за руки. Вона заявила Bild, що те, що на цьому фото президент Туреччини, м'яко кажучи, є викликом, повідомляє УНН.
Цитата
"Те, що на цьому фото президент Туреччини, м'яко кажучи, виклик", - сказала Бербок.
Деталі
Бербок нагадала, що Туреччина є країною-членом НАТО.
"От чому ця фотографія для мене більш ніж незрозуміла, особливо з погляду члена НАТО", - зазначила вона.
Бербок додала, що потрібно не лише дотримуватись міжнародних правил, а й відстоювати їх.
Доповнення
19 липня в Тегерані відбулася зустріч між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та російським диктатором владимиром путіним.