МВД: с начала полномасштабного вторжения рф 17 314 раз била по гражданским объектам, а по военным – 300

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"Я попросил сегодня сводную информацию, чтобы понять, сколько попаданий было в военные объекты, а сколько – в гражданские. Сравните цифры: с начала широкомасштабной агрессии 17 314 ударов было по гражданским объектам и чуть больше чем 300 – по военным", – отметил Енин.

Дополнение

россия выпустила по Украине 2960 ракет.