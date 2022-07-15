МВД: с начала полномасштабного вторжения рф 17 314 раз била по гражданским объектам, а по военным – 300
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф нанесла 17 314 ударов по гражданским объектам Украины и около 300 – по военным. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Я попросил сегодня сводную информацию, чтобы понять, сколько попаданий было в военные объекты, а сколько – в гражданские. Сравните цифры: с начала широкомасштабной агрессии 17 314 ударов было по гражданским объектам и чуть больше чем 300 – по военным", – отметил Енин.
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