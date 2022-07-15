МВС: з початку повномасштабного вторгнення рф 17 314 разів била по цивільних об'єктах, а по військових – 300
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф завдала 17 314 ударів по цивільних об'єктах України та близько 300 – по військових. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Я попросив сьогодні зведену інформацію, щоб зрозуміти, скільки влучань було у військові об'єкти, а скільки – у цивільні. Порівняйте цифри: з початку широкомасштабної агресії 17 314 ударів було по цивільних об'єктах і трохи більше ніж 300 – по військових", – зазначив Єнін.
Доповнення
росія випустила по Україні 2960 ракет.