МВС: з початку повномасштабного вторгнення рф 17 314 разів била по цивільних об'єктах, а по військових – 300

Цитата

"Я попросив сьогодні зведену інформацію, щоб зрозуміти, скільки влучань було у військові об'єкти, а скільки – у цивільні. Порівняйте цифри: з початку широкомасштабної агресії 17 314 ударів було по цивільних об'єктах і трохи більше ніж 300 – по військових", – зазначив Єнін.

Доповнення

росія випустила по Україні 2960 ракет.