МВД: в деоккупированных районах обнаружено почти полсотни мест пыток
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На сегодняшний день на деоккупированных территориях Украины выявлено 48 мест пыток и открыто 47 производств по фактам совершения военными рф сексуального насилия. Об этом сообщает МВД, передает УНН.
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«48 мест (несвободы и пыточных – ред.) обнаружены на территориях деоккупированных районов, где россияне незаконно удерживали и пытали граждан», - говорится в сообщении.
Детали
По данным МВД, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину следователи Национальной полиции Украины начали в целом 47 212 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками.
Из них:
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- 35 793 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны)
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- 9100– по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)
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- 2134 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Колаборационная деятельность)
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- 100 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)
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- 37 – по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия) и т.д.
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Кроме того, 47 уголовных производств открыто по фактам совершения военными рф сексуального насилия.
Дополнение
В Харьковской области уже обнаружили 25 пыточных, организованных российскими войсками во время оккупации.