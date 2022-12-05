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МВД: в деоккупированных районах обнаружено почти полсотни мест пыток

МВД: в деоккупированных районах обнаружено почти полсотни мест пыток

Киев • УНН

 • 640653 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На сегодняшний день на деоккупированных территориях Украины выявлено 48 мест пыток и открыто 47 производств по фактам совершения военными рф сексуального насилия. Об этом сообщает МВД, передает УНН.

Цитата

«48 мест (несвободы и пыточных – ред.) обнаружены на территориях деоккупированных районов, где россияне незаконно удерживали и пытали граждан», - говорится в сообщении.

Детали

По данным МВД, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину следователи Национальной полиции Украины начали в целом 47 212 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками.

Из них:

  • 35 793 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны)
  • 9100– по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)
  • 2134 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Колаборационная деятельность)
  • 100 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)
  • 37 – по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия) и т.д.

Кроме того, 47 уголовных производств открыто по фактам совершения военными рф сексуального насилия.

Дополнение

В Харьковской области уже обнаружили 25 пыточных, организованных российскими войсками во время оккупации.

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