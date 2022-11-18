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На Харківщині вже виявили 25 катівень – поліція

На Харківщині вже виявили 25 катівень – поліція

Київ • УНН

 • 321598 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Харківській області вже виявили 25 катівень, які організували російські війська під час окупації. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, передає УНН.

Цитата

"Слідчі виявили вже 25 катівень, які організували росіяни під час окупації. По кожній проведені детальні огляди - вилучені відбитки пальців, ДНК, документи, чорнові записи та предмети, що свідчать про злочини окупантів. Встановлюються свідки та потерпілі від злочинів росіян", – написав Болвінов у Facebook.

Додамо

За словами Болвінова, з початку повномасштабного вторгнення росії у Харківській області:

• зареєстровано 542 кримінальних провадження за колабораційну діяльність;

• повідомлено про підозру 126 колаборантів;

• скеровано до суду 59 справ.

Нагадаємо

3 жовтня у звільненому селі Піски-Радьківські Харківської області виявили катівню, в якій російські війська знущалися над місцевими жителями під час окупації.

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