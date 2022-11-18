На Харківщині вже виявили 25 катівень – поліція

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"Слідчі виявили вже 25 катівень, які організували росіяни під час окупації. По кожній проведені детальні огляди - вилучені відбитки пальців, ДНК, документи, чорнові записи та предмети, що свідчать про злочини окупантів. Встановлюються свідки та потерпілі від злочинів росіян", – написав Болвінов у Facebook.

Додамо

За словами Болвінова, з початку повномасштабного вторгнення росії у Харківській області:

• зареєстровано 542 кримінальних провадження за колабораційну діяльність;

• повідомлено про підозру 126 колаборантів;

• скеровано до суду 59 справ.

Нагадаємо

3 жовтня у звільненому селі Піски-Радьківські Харківської області виявили катівню, в якій російські війська знущалися над місцевими жителями під час окупації.