В Харьковской области уже обнаружили 25 пыточных – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Харьковской области уже обнаружили 25 пыточных, которые организовали российские войска во время оккупации. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.
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"Следователи обнаружили уже 25 пыточных, организованных россиянами во время оккупации. Относительно каждой проведены подробные осмотры – изъяты отпечатки пальцев, ДНК, документы, черновые записи и предметы, свидетельствующие о преступлениях оккупантов. Устанавливаются свидетели и потерпевшие от преступлений россиян" , – написал Болвинов в Facebook.
Добавим
По словам Болвинова, с начала полномасштабного вторжения россии в Харьковской области:
• зарегистрировано 542 уголовных производства за коллаборационную деятельность;
• сообщено о подозрении 126 коллаборантов;
• направлено в суд 59 дел.
Напомним
3 октября в освобожденном селе Пески-Радьковские Харьковской области обнаружили пыточную, в которой российские войска издевались над местными жителями во время оккупации.