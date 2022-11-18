В Харьковской области уже обнаружили 25 пыточных – полиция

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"Следователи обнаружили уже 25 пыточных, организованных россиянами во время оккупации. Относительно каждой проведены подробные осмотры – изъяты отпечатки пальцев, ДНК, документы, черновые записи и предметы, свидетельствующие о преступлениях оккупантов. Устанавливаются свидетели и потерпевшие от преступлений россиян" , – написал Болвинов в Facebook.

Добавим

По словам Болвинова, с начала полномасштабного вторжения россии в Харьковской области:

• зарегистрировано 542 уголовных производства за коллаборационную деятельность;

• сообщено о подозрении 126 коллаборантов;

• направлено в суд 59 дел.

Напомним

3 октября в освобожденном селе Пески-Радьковские Харьковской области обнаружили пыточную, в которой российские войска издевались над местными жителями во время оккупации.