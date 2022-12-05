МВС: у деокупованих районах виявлено майже пів сотні місць катувань

Цитата

«48 місць (несвободи та катівень – ред.) виявлено на територіях деокупованих районів, де росіяни незаконно утримували та катували громадян», - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними МВС, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 47 212 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

З них:



35 793 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)



9100 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)



2134 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)



100 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)



37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.



Окрім того, 47 кримінальних проваджень відкрито за фактами вчинення військовими рф сексуального насильства.

Доповнення

У Харківській області вже виявили 25 катівень, які організували російські війська під час окупації.