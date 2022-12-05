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МВС: у деокупованих районах виявлено майже пів сотні місць катувань

МВС: у деокупованих районах виявлено майже пів сотні місць катувань

Київ • УНН

 • 640654 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. На сьогодні на деокупованих територіях України виявлено 48 місць катувань та відкрито 47 проваджень за фактами вчинення військовими рф сексуального насильства. Про це повідомляє МВС, передає УНН.

Цитата

«48 місць (несвободи та катівень – ред.) виявлено на територіях деокупованих районів, де росіяни незаконно утримували та катували громадян», - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними МВС, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 47 212 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

З них:

  • 35 793 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)
  • 9100 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
  • 2134 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)
  • 100 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)
  • 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Окрім того, 47 кримінальних проваджень відкрито за фактами вчинення військовими рф сексуального насильства.

Доповнення

У Харківській області вже виявили 25 катівень, які організували російські війська під час окупації.

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