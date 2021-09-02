МВД и МККК подписали Меморандум: речь идет о сотрудничестве в реабилитации воинов и в поиске погибших на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. второе августа. УНН. Министерство внутренних дел Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста. В документе в частности говорится об усилении сотрудничества в сфере психологической реабилитации участников боевых действий и в сфере поиска погибших на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение МВД.
Детали
Сегодня, 2 сентября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел встречу с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт.
Стороны договорились об углублении сотрудничества между МВД и Международным Комитетом Красного Креста и подписали соответствующий Меморандум.
Денис Монастырский поблагодарил представителей МККК за успешное сотрудничество с органами и подразделениями МВД и подчеркнул готовность к дальнейшей реализации совместных проектов.
За последние годы МККК проведен ряд тренингов, семинаров, информационных мероприятий. Соответствующие курсы также прошли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Меморандум
Министр внутренних дел подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества МВД и Международного Комитета Красного Креста по следующим направлениям:
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- присоединения МККК в проекту по психологической реабилитации участников боевых действий и к проекту по внедрению прозрачной системы учета содержащихся под стражей лиц (Custody Records)
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- проведение обучения для специалистов Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины по противоминной деятельности и противодействию самодельным взрывным противостоянием;
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- усиление сотрудничества с Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины;
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- оснащение сотрудников Нацполиции в Луганской и Донецкой областях устройствами для обнаружения захоронений человеческих останков (специальное поисковое снаряжение) и проведение соответствующих тренингов для работников криминальной полиции Киева и Мариуполя, которые занимаются розыском пропавших без вести лиц и неидентифицированных тел.
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