МВС та МКЧХ підписали Меморандум: йдеться про співпрацю в реабілітації воїнів та в пошуку загиблих на Донбасі

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Сьогодні, 2 вересня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів зустріч із головою делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллєтт.

Сторони домовились про поглиблення співпраці між МВС і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та підписали відповідний Меморандум.

Денис Монастирський подякував представникам МКЧХ за успішне співробітництво з органами та підрозділами МВС і наголосив на готовності до подальшої реалізації спільних проєктів.

За останні роки МКЧХ проведено низку тренінгів, семінарів, інформаційних заходів. Відповідні курси також пройшли працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Меморандум

Міністр внутрішніх справ наголосив на важливості подальшого співробітництва МВС та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за такими напрямками: