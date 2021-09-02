МВС та МКЧХ підписали Меморандум: йдеться про співпрацю в реабілітації воїнів та в пошуку загиблих на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України підписало Меморандум про співпрацю з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. В документі зокрема йдеться про посилення співпраці у сфері психологічної реабілітації учасників бойових дій та у сфері пошуку загиблих на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення МВС.
Деталі
Сьогодні, 2 вересня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів зустріч із головою делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллєтт.
Сторони домовились про поглиблення співпраці між МВС і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та підписали відповідний Меморандум.
Денис Монастирський подякував представникам МКЧХ за успішне співробітництво з органами та підрозділами МВС і наголосив на готовності до подальшої реалізації спільних проєктів.
За останні роки МКЧХ проведено низку тренінгів, семінарів, інформаційних заходів. Відповідні курси також пройшли працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Меморандум
Міністр внутрішніх справ наголосив на важливості подальшого співробітництва МВС та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за такими напрямками:
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- приєднання МКЧХ до проєкту з психологічної реабілітації учасників бойових дій і до проєкту з впровадження прозорої системи обліку утримуваних під вартою осіб (Custody Records);
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- проведення навчання для фахівців Національної гвардії України та Національної поліції України щодо протимінної діяльності й протидії саморобним вибуховим протистоянням;
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- посилення співробітництва з Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.
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- оснащення співробітників Нацполіції в Луганській і Донецькій областях пристроями для виявлення поховань людських останків (спеціальне пошукове спорядження) та проведення відповідних тренінгів для працівників кримінальної поліції Києва та Маріуполя, які займаються розшуком зниклих безвісти осіб та неідентифікованих тіл.
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