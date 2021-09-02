МВС та МКЧХ підписали Меморандум: йдеться про співпрацю в реабілітації воїнів та в пошуку загиблих на Донбасі

ukru
17 березня, 19:38 • 100584 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 125324 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 182081 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 156497 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 155398 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162878 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179690 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150281 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159426 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176147 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 37947 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 48279 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 31933 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 16578 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 50894 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 182068 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 162721 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 259515 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 255586 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 383603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 61516 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 70386 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 68283 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101737 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111800 перегляди
Актуальне
МВС та МКЧХ підписали Меморандум: йдеться про співпрацю в реабілітації воїнів та в пошуку загиблих на Донбасі

МВС та МКЧХ підписали Меморандум: йдеться про співпрацю в реабілітації воїнів та в пошуку загиблих на Донбасі

Київ • УНН

 • 19426 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України підписало Меморандум про співпрацю з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. В документі зокрема йдеться про посилення співпраці у сфері психологічної реабілітації учасників бойових дій та у сфері пошуку загиблих на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення МВС.

Деталі

Сьогодні, 2 вересня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів зустріч із головою делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллєтт.

Сторони домовились про поглиблення співпраці між МВС і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та підписали відповідний Меморандум.

Денис Монастирський подякував представникам МКЧХ за успішне співробітництво з органами та підрозділами МВС і наголосив на готовності до подальшої реалізації спільних проєктів.

За останні роки МКЧХ проведено низку тренінгів, семінарів, інформаційних заходів. Відповідні курси також пройшли працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Меморандум

Міністр внутрішніх справ наголосив на важливості подальшого співробітництва МВС та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за такими напрямками:

  • приєднання МКЧХ до проєкту з психологічної реабілітації учасників бойових дій і до проєкту з впровадження прозорої системи обліку утримуваних під вартою осіб (Custody Records);
  • проведення навчання для фахівців Національної гвардії України та Національної поліції України щодо протимінної діяльності й протидії саморобним вибуховим протистоянням;
  • посилення співробітництва з Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.
  • оснащення співробітників Нацполіції в Луганській і Донецькій областях пристроями для виявлення поховань людських останків (спеціальне пошукове спорядження) та проведення відповідних тренінгів для працівників кримінальної поліції Києва та Маріуполя, які займаються розшуком зниклих безвісти осіб та неідентифікованих тіл.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами