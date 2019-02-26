МВД разрабатывает коммуникационную стратегию, как составляющую противодействия гибридной войне
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Министерстве внутренних дел начата работа экспертной группы по вопросам противодействия гибридным угрозам и разработка коммуникационной стратегии, как составляющей противодействия гибридной войне. Об этом сегодня, 26 февраля, во время конференции "5 лет после Майдана: Изменяя коммуникации и коммуницируя изменения в Украине", сказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, передает УНН.
"С началом вторжения российских сил на территорию украинского Донбасса, наше государство столкнулась с беспрецедентным вызовом национальной безопасности - ведением гибридной войны и использованием коммуникации в качестве оружия, проведением масштабных по размаху и системных по методам информационно-психологических операций, кампаний "грязной" пропаганды и дезинформации. В этом контексте в МВД начата работа экспертной группы по вопросам противодействия гибридным угрозам. Отдельным пунктом работы указанной группы, стала разработка коммуникационной стратегии, как составляющей противодействия гибридной войне", - сказала Татьяна Ковальчук.
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По словам Татьяны Ковальчук, это был важный шаг МВД по противодействию внешним и внутренним угрозам в информационной сфере, а также к выработке защитных механизмов в условиях нелинейной агрессии - стратегических коммуникаций.
"Мы четко понимаем, что формирование эффективной системы информационного взаимодействия между государством и населением составляющая национальной безопасности. В современных условиях ведения коммуникаций особое значение приобретает обратная связь: учет мнений и реакций целевой аудитории на месседжи и конкретные события. Соблюдение этого принципа позволит органам государственной власти своевременно выявлять проблемы, требующие немедленного реагирования", - отметила заместитель министра внутренних дел.
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Татьяна Ковальчук отметила, что стратегия развития системы МВД до 2020 года отражает новейшие подходы к коммуникации с населением, и один из 6 приоритетов предполагает прозрачность и подотчетность перед каждым гражданином.
"Скоро состоятся президентские и парламентские выборы в Украине, и эта кампания по дезинформации, информационная война только усилится и в течение следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на предстоящих выборах президента", - отметил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал информационно-аналитическую систему "Выборы-2019" , которая предназначена освещать всю информацию о нарушениях на выборах в Украине.