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МВС розробляє комунікаційну стратегію, як складову протидії гібридній війні

МВС розробляє комунікаційну стратегію, як складову протидії гібридній війні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ розпочата робота експертної групи з питань протидії гібридним загрозам і розробка комунікаційної стратегії, як складової протидії гібридній війні. Про це сьогодні, 26 лютого, під час конференції “5 років після Майдану: Змінюючи комунікації та комунікуючи зміни в Україні”, сказала заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, передає УНН.

“З початком вторгнення російських сил на територію українського Донбасу, наша держава стикнулася з безпрецедентним викликом національній безпеці — веденням гібридної війни та використанням комунікації в якості зброї, проведенням масштабних за розмахом і системних за методами інформаційно-психологічних операцій, кампаній „брудної“ пропаганди та дезінформації. В цьому контексті в МВС розпочата робота експертної групи з питань протидії гібридним загрозам. Окремим пунктом роботи вказаної групи, стала розробка комунікаційної стратегії, як складової протидії гібридній війні”, — сказала Тетяна Ковальчук.

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За словами Тетяни Ковальчук, це був важливий крок МВС по протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам в інформаційній сфері, а також до вироблення захисних механізмів в умовах нелінійної агресії — стратегічних комунікацій.

“Ми чітко розуміємо, що формування ефективної системи інформаційної взаємодії між державою і населенням складник національної безпеки. У сучасних умовах ведення комунікацій особливого значення набуває зворотній зв’язок: врахування думок і реакцій цільової аудиторії на меседжі та конкретні події. Дотримання цього принципу дозволить органам державної влади вчасно виявляти проблеми, які потребують негайного реагування”, — зазначила заступниця міністра внутрішніх справ.

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Тетяна Ковальчук зазначила, що стратегія розвитку системи МВС до 2020 року відображає новітні підходи до комунікації з населенням, і один із 6 пріоритетів передбачає прозорість та підзвітність перед кожним громадянином.

“Скоро відбудуться президентські і парламентські вибори в Україні, і ця кампанія з дезінформації, інформаційна війна тільки посилиться і протягом наступних тижнів буде багато фейковий новин, які будуть намагатися змінити точку зору України на майбутніх виборах президента” — зазначив голова представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував інформаційно-аналітичну систему “Вибори-2019”, яка призначена висвітлювати усю інформацію щодо порушень на виборах в Україні.

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