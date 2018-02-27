МВД: в ВР пострадало 13 правоохранителей

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61284 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74026 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76860 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106716 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100239 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104487 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111479 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117070 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122764 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134271 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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МВД: в ВР пострадало 13 правоохранителей

МВД: в ВР пострадало 13 правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 11830 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В результате столкновений под Верховной Радой Украины в общем пострадали 13 правоохранителей. Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента представитель МВД Артем Шевченко, передает корреспондент УНН.

"Девять задержанных правонарушителей, 13 пострадавших полицейских", - сказал он.

А.Шевченко уточнил, что правоохранители получили разной степени травмы.

Напомним, по данным полиции, митингующие принесли под стены здания ВР покрышки и хотели их поджечь. Сотрудники полиции пытались прекратить их действия. Однако участники акции начали агрессивно себя вести: они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей, указали в полиции.

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