МВД: в ВР пострадало 13 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В результате столкновений под Верховной Радой Украины в общем пострадали 13 правоохранителей. Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента представитель МВД Артем Шевченко, передает корреспондент УНН.
"Девять задержанных правонарушителей, 13 пострадавших полицейских", - сказал он.
А.Шевченко уточнил, что правоохранители получили разной степени травмы.
Напомним, по данным полиции, митингующие принесли под стены здания ВР покрышки и хотели их поджечь. Сотрудники полиции пытались прекратить их действия. Однако участники акции начали агрессивно себя вести: они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей, указали в полиции.