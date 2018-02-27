МВД: в ВР пострадало 13 правоохранителей

"Девять задержанных правонарушителей, 13 пострадавших полицейских", - сказал он.

А.Шевченко уточнил, что правоохранители получили разной степени травмы.

Напомним, по данным полиции, митингующие принесли под стены здания ВР покрышки и хотели их поджечь. Сотрудники полиции пытались прекратить их действия. Однако участники акции начали агрессивно себя вести: они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей, указали в полиции.