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МВС: під ВР постраждало 13 правоохоронців

МВС: під ВР постраждало 13 правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Внаслідок сутичок під Верховною Радою України загалом постраждало 13 правоохоронців. Про це повідомив журналістам в кулуарах парламенту речник МВС Артем Шевченко, передає кореспондент УНН.

"Дев’ятеро затриманих правопорушників, 13 постраждалих поліцейських", - сказав він.

А.Шевченко уточнив, що правоохоронці зазнали різного ступеня травм.

Нагадаємо, за даними поліції, учасники мітингу принесли під стіни будівлі ВР покришки та хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їх дії. Однак учасники акції почали агресивно поводитися: вони кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішшю у бік правоохоронців, вказали у поліції.

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