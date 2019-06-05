МВД пересмотрит дела восстановленных в должностях после непрохождения переаттестации полицейских

"Мы сейчас еще раз пересмотрим дела тех, кто у нас возобновился - имеются в виду те, кто не прошли переаттестацию, но возобновились, и это нам обещает очередные споры в судах, но мы будем идти на это", - отметил Аваков.

По его словам, в результате переаттестации виновные в гибели мальчика в Киевской области полицейские были уволены из органов внутренних дел, однако решением суда они были восстановлены в должностях.

"К сожалению, это не единичные ситуации (востановляения через суды на должностях правоохранителей, которые были уволены по результатам переаттестации - ред.), это касается около 800 человек", - уточнил министр.

Напомним, 3 июля в больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, ставший жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком. Оба подозреваемых решением суда было взято под стражу.