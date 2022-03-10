МВД: с Ирпеня эвакуировали более тысячи человек, среди них 100 - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня, 10 марта, правоохранителям удалось вывезти из оккупации мирных жителей Ирпеня. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение МВД в Telegram.
Цитата
"Более 1000 человек, из которых 100 детей, помогли спасти из-под Романовского моста полицейские Киевской области. Среди эвакуированных жителей - женщины, дети, лица с инвалидностью. В дальнейшем людей доставили в безопасное место", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Изюма эвакуируют около 2 тысяч человек: автобусы выехали из города