МВД: с Ирпеня эвакуировали более тысячи человек, среди них 100 - дети

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"Более 1000 человек, из которых 100 детей, помогли спасти из-под Романовского моста полицейские Киевской области. Среди эвакуированных жителей - женщины, дети, лица с инвалидностью. В дальнейшем людей доставили в безопасное место", - говорится в сообщении.

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