МВС: із Ірпеня евакуювали понад тисячу людей, серед них 100 - діти

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"Понад 1000 людей, з яких 100 дітей, допомогли врятувати з-під Романівського мосту поліцейські Київщини. Серед евакуйованих жителів - жінки, діти, особи з інвалідністю. В подальшому людей доставили у безпечне місце", - йдеться в повідомленні.

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