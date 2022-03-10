МВС: із Ірпеня евакуювали понад тисячу людей, серед них 100 - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогодні, 10 березня, правоохоронцям вдалося вивезти з окупації мирних жителів Ірпеня. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення МВС в Telegram.
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"Понад 1000 людей, з яких 100 дітей, допомогли врятувати з-під Романівського мосту поліцейські Київщини. Серед евакуйованих жителів - жінки, діти, особи з інвалідністю. В подальшому людей доставили у безпечне місце", - йдеться в повідомленні.
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