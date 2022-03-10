З Ізюма евакуйовують близько 2 тисяч людей: автобуси виїхали з міста
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. З Ізюма на Харківщині, міста, яке постраждало від ворожих бомбардувань та обстрілів, вдалося вивезти близько 2 тисяч людей. Туди ж доставлено гуманітарний вантаж, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.
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"З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей", - повідомив Тимошенко у Telegram.
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Зі слів заступника очільника ОП, для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра.
"Доставлено також гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності", - додав посадовець.
Доповнення
Евакуація населення за кількома гуманітарними коридорами продовжиться сьогодні, 10 березня. Зокрема, на Сумщині - за трьома напрямками.
В Україні за добу 9 березня евакуювали понад 40 тисяч жінок та дітей, однак евакуація була зірвана зокрема з низки містечок на Київщині.