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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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З Ізюма евакуйовують близько 2 тисяч людей: автобуси виїхали з міста

З Ізюма евакуйовують близько 2 тисяч людей: автобуси виїхали з міста

Київ • УНН

 • 70474 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. З Ізюма на Харківщині, міста, яке постраждало від ворожих бомбардувань та обстрілів, вдалося вивезти близько 2 тисяч людей. Туди ж доставлено гуманітарний вантаж, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей", - повідомив Тимошенко у Telegram.

Деталі

Зі слів заступника очільника ОП, для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра.

"Доставлено також гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності", - додав посадовець.

Доповнення

Евакуація населення за кількома гуманітарними коридорами продовжиться сьогодні, 10 березня. Зокрема, на Сумщині - за трьома напрямками.

В Україні за добу 9 березня евакуювали понад 40 тисяч жінок та дітей, однак евакуація була зірвана зокрема з низки містечок на Київщині.

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