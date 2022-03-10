Евакуація населення за кількома гуманітарними коридорами продовжиться сьогодні

Деталі

Як повідомив Тимошенко, 10 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками в Сумській області:



Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава



Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава



Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни – Полтава



Евакуація здійснюється автобусами, можливий рух в колоні приватним автотранспортом.

Також, зі слів Тимошенка, евакуація проводиться маршрутами:



Ізюм - Лозова



Маріуполь - Запоріжжя



Волноваха - Покровськ



Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ



Евакуація проводитиметься автобусами.

"Евакуація безкоштовна. Просимо водіїв на власному транспорті, будь ласка, забирайте максимальну кількість людей", - вказав посадовець.

Доповнення

В Україні за добу 9 березня евакуювали понад 40 тисяч жінок та дітей, однак евакуація була зірвана зокрема з низки містечок на Київщині.