Евакуація населення за кількома гуманітарними коридорами продовжиться сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Евакуація населення за кількома гуманітарними коридорами продовжиться сьогодні, 10 березня. Зокрема, на Сумщині - за трьома напрямками. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.
Деталі
Як повідомив Тимошенко, 10 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками в Сумській області:
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- Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
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- Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
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- Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни – Полтава
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Евакуація здійснюється автобусами, можливий рух в колоні приватним автотранспортом.
Також, зі слів Тимошенка, евакуація проводиться маршрутами:
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- Ізюм - Лозова
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- Маріуполь - Запоріжжя
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- Волноваха - Покровськ
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- Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ
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Евакуація проводитиметься автобусами.
"Евакуація безкоштовна. Просимо водіїв на власному транспорті, будь ласка, забирайте максимальну кількість людей", - вказав посадовець.
Доповнення
В Україні за добу 9 березня евакуювали понад 40 тисяч жінок та дітей, однак евакуація була зірвана зокрема з низки містечок на Київщині.