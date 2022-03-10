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Эвакуация населения по нескольким гуманитарным коридорам продолжится сегодня

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Эвакуация населения по нескольким гуманитарным коридорам продолжится сегодня, 10 марта. В частности, в Сумской области -по трем направлениям. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Тимошенко, 10 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:

  • Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
  • Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
  • Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвиця - Лубны - Полтава

Эвакуация осуществляется автобусами, возможно движение в колонне частным автотранспортом.

Также, по словам Тимошенко, эвакуация производится по маршрутам:

  • Изюм - Лозовая
  • Мариуполь - Запорожье
  • Волноваха - Покровск
  • Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев

Эвакуация будет проводиться автобусами.

"Эвакуация бесплатна. Просим водителей на собственном транспорте, пожалуйста, забирайте максимальное количество людей", - указал чиновник.

Дополнения

В Украине за сутки 9 марта эвакуировали более 40 тысяч женщин и детей, однако эвакуация была сорвана в частности с ряда городков в Киевской области.

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