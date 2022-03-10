Эвакуация населения по нескольким гуманитарным коридорам продолжится сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Эвакуация населения по нескольким гуманитарным коридорам продолжится сегодня, 10 марта. В частности, в Сумской области -по трем направлениям. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Тимошенко, 10 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:
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- Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
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- Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
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- Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвиця - Лубны - Полтава
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Эвакуация осуществляется автобусами, возможно движение в колонне частным автотранспортом.
Также, по словам Тимошенко, эвакуация производится по маршрутам:
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- Изюм - Лозовая
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- Мариуполь - Запорожье
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- Волноваха - Покровск
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- Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев
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Эвакуация будет проводиться автобусами.
"Эвакуация бесплатна. Просим водителей на собственном транспорте, пожалуйста, забирайте максимальное количество людей", - указал чиновник.
Дополнения
В Украине за сутки 9 марта эвакуировали более 40 тысяч женщин и детей, однако эвакуация была сорвана в частности с ряда городков в Киевской области.