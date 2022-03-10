Эвакуация населения по нескольким гуманитарным коридорам продолжится сегодня

Детали

Как сообщил Тимошенко, 10 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:



Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава



Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава



Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвиця - Лубны - Полтава



Эвакуация осуществляется автобусами, возможно движение в колонне частным автотранспортом.

Также, по словам Тимошенко, эвакуация производится по маршрутам:



Изюм - Лозовая



Мариуполь - Запорожье



Волноваха - Покровск



Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев



Эвакуация будет проводиться автобусами.

"Эвакуация бесплатна. Просим водителей на собственном транспорте, пожалуйста, забирайте максимальное количество людей", - указал чиновник.

Дополнения

В Украине за сутки 9 марта эвакуировали более 40 тысяч женщин и детей, однако эвакуация была сорвана в частности с ряда городков в Киевской области.