Из Изюма эвакуируют около 2 тысяч человек: автобусы выехали из города
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Из Изюма в Харьковской области, города, пострадавшего от вражеских бомбежек и обстрелов, удалось вывезти около 2 тысяч человек. Туда же доставлен гуманитарный груз, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
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"Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находится около 2000 человек", - сообщил Тимошенко в Telegram.
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По словам заместителя главы ОП, для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика до Днепра.
"Доставлено также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости", - добавил чиновник.
Дополнения
Эвакуация населения по нескольким гуманитарным коридорам продолжится сегодня, 10 марта. В частности, в Сумской области - по трем направлениям.
В Украине за сутки 9 марта эвакуировали более 40 тысяч женщин и детей, однако эвакуация была сорвана в частности с ряда городков в Киевской области.