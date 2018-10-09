МВД и Нацгвардия США присоединятся к ликвидации оружия массового поражения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. МВД будет сотрудничать с Национальной гвардией штата Калифорния в вопросах противодействия оружию массового поражения. Соответствующий Меморандум подписал министр внутренних дел Арсен Аваков и Командующий Национальной гвардии штата Калифорния Дэвид Болдуин. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
“В рамках Меморандума стороны договорились участвовать в мероприятиях в рамках Программы радиационной, химической, биогологической и ядерной безопасности, обмениваться опытом применения сил быстрого реагирования в условиях обострения обстановки и провести совместные учения, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций путем использованием различных сил и средств”, - говорится в сообщении.
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А также планируется создать авиационные учебные программы для подразделений ГПСУ, ГСЧС и НГУ.
Арсен Аваков отметил, что двусторонний обмен опытом в программе радиационной, химической и ядерной безопасности — это шаг вперед для специалистов обеих стран. Кроме того, министр внутренних дел предложил провести двусторонние, закрытые учения в Чернобыльской зоне.
В свою очередь, командующий Национальной гвардии штата Калифорния Дэвид Болдуин заявил, что американские специалисты хотели бы посетить Украину для совместных учений и обмена опытом.
Напомним, 18 апреля МВД подписало меморандум о сотрудничестве с ФБР.