МВС і Нацгвардія США долучаться до ліквідації зброї масового ураження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. МВС співпрацюватиме з Національною гвардією штату Каліфорнія у питаннях протидії зброї масового ураження. Відповідний Меморандум підписав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Командувач Національної гвардії штату Каліфорнія Девід Болдвін. Про це повідомив Департамент комунікації МВС України, передає УНН.
“У рамках Меморандуму сторони домовилися брати участь у заходах в рамках Програми радіаційної, хімічної, біогологічної та ядерної безпеки, обмінятися досвідом застосування сил швидкого реагування в умовах загострення обстановки та провести спільні навчання, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій шляхом використанням різноманітних сил та засобів”, — йдеться у повідомленні.
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А також планується започаткувати авіаційні навчальні програми для підрозділів ДПСУ, ДСНС та НГУ.
Арсен Аваков зазначив, що двосторонній обмін досвідом у програмі радіаційної, хімічної та ядерної безпеки – це крок уперед для фахівців обох країн. Крім того, міністр внутрішніх справ запропонував провести двосторонні, закриті навчання у Чорнобильській зоні.
Своєю чергою, Командувач Національної гвардії штату Каліфорнія Девід Болдвін наголосив, що американські спеціалісти хотіли би відвідати Україні для спільних навчань та обміну досвідом.
Нагадаємо, 18 квітня МВС підписало меморандум про співробітництво з ФБР.