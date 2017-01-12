МВФ рассмотрит вопрос предоставления Украине транша в ближайшие недели
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Международный валютный фонд рассмотрит в ближайшие недели вопрос предоставления Украине очередного транша. Об этом заявил представитель фонда Джерри Райс, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Мы ожидаем, что заседание Совета директоров состоится вскоре, через несколько недель. Я вам скажу, почему. Потому что мы видим хороший прогресс в реализации мероприятий, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF общим размером 17,5 миллиарда долларов", - сказал он.
Напомним, в конце декабря первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что Украина выполнила все необходимые обязательства для получения очередного транша кредита МВФ.