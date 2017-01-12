МВФ розгляне питання надання Україні траншу найближчими тижнями

“Ми очікуємо, що засідання Ради директорів відбудеться незабаром, за кілька тижнів. Я вам скажу, чому. Тому що ми бачимо хороший прогрес у реалізації заходів, необхідних для завершення третього перегляду програми EFF загальним розміром 17,5 мільярда доларів”, — сказав він.

Нагадаємо, наприкінці грудня перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив, що Україна виконала всі необхідні зобов’язання для отримання чергового траншу кредиту МВФ.