МВФ приостановил помощь Афганистану из-за статуса талибов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Международный валютный фонд (МВФ) приостановил выделение помощи Афганистану, контроль над которым захватил "Талибан", из-за проблем признания его власти в республике. Об этом говорится в заявлении директора департамента коммуникаций фонда Джерри Райса в Twitter, передает УНН.
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“Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, в результате чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования или других ресурсов МВФ”, — написал Райс.
Контекст
18 августа газета The New York Times писала со ссылкой на представителя американского Минфина, администрация президента США Джо Байдена пытается заблокировать “Талибану” доступ к 400 млн долларов. МВФ должен был перечислить их Афганистана на следующей неделе. Источник сообщил, что фонд следит за реакцией участников, чтобы определить их отношение к талибам.
В начале августа МВФ одобрил выделение рекордных 650 млрд на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. Решение о распределении специальных прав заимствования должно вступить в силу 23 августа, средства будут переведены странам — членам фонда пропорционально квотам. Доля Афганистана составила около 460 млн долларов, из них страна получила 52 млн долларов, передает NYT.
Установление власти талибов
“Талибан” заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что еще слишком рано говорить о том, признает ли Вашингтон талибов в качестве законной власти в Афганистане.
18 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что США отменили массовые поставки долларов в Афганистан, для того чтобы они не попали в руки талибам. По словам источников издания, решение было принято еще на прошлой неделе, перед тем как боевики вошли в Кабул.