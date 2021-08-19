МВФ призупинив допомогу Афганістану через статус талібів

Цитата

“Як і завжди, МВФ керується думкою міжнародного співтовариства. В даний час в міжнародному співтоваристві відсутня ясність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може мати доступу до спеціальних прав запозичення або інших ресурсів МВФ”, — написав Райс.

Контекст

18 серпня газета The New York Times писала з посиланням на представника американського Мінфіну, що адміністрація президента США Джо Байдена намагається заблокувати “Талібану” доступ до 400 млн доларів. МВФ повинен був перерахувати їх Афганістану наступного тижня. Джерело видання повідомило, що фонд стежить за реакцією учасників, щоб визначити їх ставлення до талібів.

На початку серпня МВФ схвалив виділення рекордних 650 млрд на відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу. Рішення про розподіл спеціальних прав запозичення має вступити в силу 23 серпня, кошти будуть переведені країнам — членам фонду пропорційно квотам. Частка Афганістану склала близько 460 млн доларів, з них країна отримала 52 млн доларів, передає NYT.

Встановлення влади талібів

“Талібан” заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття без бою Кабула таліби оголосили про закінчення війни, лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ще занадто рано говорити про те, чи визнає Вашингтон талібів в якості законної влади в Афганістані.

18 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що США скасували масові поставки доларів в Афганістан, для того щоб вони не потрапили в руки талібам. За словами джерел видання, рішення було прийнято ще минулого тижня, перед тим як бойовики увійшли до Кабула.