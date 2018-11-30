Муженко: украинские корабли предупреждали РФ о проходе через Керченский пролив

"То, что касается сведений прохода наших кораблей через Керченский пролив. Есть подтверждение еще двух радиограмм, 3.58, в которой четко звучит то, что наш малый бронированный катер "Бердянск" осуществляет запрос и общается с диспетчером поста технического наблюдения береговой охраны ФСБ РФ. Там он заявляет о: "согласно Договору о российско-украинской государственной границе от 28.01.2003 года и Договору о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24.12.2003 года, суда ВМС, а также суда обеспечения имеют безопасный проход Керченским проливом. Что касается лоцмана, готов принять на борт и следовать согласно плану". Предупреждение о проходе сообщено за четыре часа до начала прохода, что отвечает соответствующей процедуре. Я шхуна 185", - рассказал Муженко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" захват Россией трех украинских судов, в то же время американский лидер выразил сомнение, что предупреждали украинские власти российскую сторону о проходе своих судов через Керченский пролив.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.