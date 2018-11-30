Муженко: украинские корабли предупреждали РФ о проходе через Керченский пролив
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина имеет подтверждение о запросе украинских кораблей у диспетчера поста технического наблюдения береговой охраны ФСБ РФ на проход через Керченский пролив и готовность принять лоцмана. Об этом во время совещания по обороноспособности страны при участии Президента Украины заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает корреспондент УНН.
"То, что касается сведений прохода наших кораблей через Керченский пролив. Есть подтверждение еще двух радиограмм, 3.58, в которой четко звучит то, что наш малый бронированный катер "Бердянск" осуществляет запрос и общается с диспетчером поста технического наблюдения береговой охраны ФСБ РФ. Там он заявляет о: "согласно Договору о российско-украинской государственной границе от 28.01.2003 года и Договору о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24.12.2003 года, суда ВМС, а также суда обеспечения имеют безопасный проход Керченским проливом. Что касается лоцмана, готов принять на борт и следовать согласно плану". Предупреждение о проходе сообщено за четыре часа до начала прохода, что отвечает соответствующей процедуре. Я шхуна 185", - рассказал Муженко.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" захват Россией трех украинских судов, в то же время американский лидер выразил сомнение, что предупреждали украинские власти российскую сторону о проходе своих судов через Керченский пролив.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.