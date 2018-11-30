Муженко: українські кораблі попереджали РФ про прохід Керченською протокою

"Те, що стосується додаткових даних проходу наших кораблів через Керченську протоку. Є підтвердження ще двох радіограм, 3.58, у якій чітко звучить те, що наш малий броньований катер "Бердянськ" здійснює запит і спілкується з диспетчером поста технічного спостереження берегової охорони ФСБ РФ. Там він заявляє про: "згідно з Договором про російсько-український державний кордон від 28.01.2003 року та Договором про співробітництво при використанні Азовського моря та Керченської протоки від 24.12.2003 року, судна ВМС, а також судна забезпечення мають безпечний прохід Керченською протокою. Щодо лоцмана, готовий прийняти на борт та слідувати згідно з планом". Попередження про прохід повідомлено за чотири години до початку проходу, що відповідає відповідній процедурі. Я шхуна 185", - розповів Муженко.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" захоплення Росією трьох українських суден, у той же час американський лідер висловив сумнів, чи попереджала українська влада російську сторону про прохід своїх суден через Керченську протоку.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.