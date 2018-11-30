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Муженко: українські кораблі попереджали РФ про прохід Керченською протокою

Муженко: українські кораблі попереджали РФ про прохід Керченською протокою

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україна має підтвердження щодо запиту українських кораблів у диспетчера поста технічного спостереження берегової охорони ФСБ РФ на прохід через Керченську протоку та готовність прийняти лоцмана. Про це під час наради щодо обороноздатності країни за участю Президента України заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, передає кореспондент УНН.

"Те, що стосується додаткових даних проходу наших кораблів через Керченську протоку. Є підтвердження ще двох радіограм, 3.58, у якій чітко звучить те, що наш малий броньований катер "Бердянськ" здійснює запит і спілкується з диспетчером поста технічного спостереження берегової охорони ФСБ РФ. Там він заявляє про: "згідно з Договором про російсько-український державний кордон від 28.01.2003 року та Договором про співробітництво при використанні Азовського моря та Керченської протоки від 24.12.2003 року, судна ВМС, а також судна забезпечення мають безпечний прохід Керченською протокою. Щодо лоцмана, готовий прийняти на борт та слідувати згідно з планом". Попередження про прохід повідомлено за чотири години до початку проходу, що відповідає відповідній процедурі. Я шхуна 185", - розповів Муженко.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" захоплення Росією трьох українських суден, у той же час американський лідер висловив сумнів, чи попереджала українська влада російську сторону про прохід своїх суден через Керченську протоку.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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