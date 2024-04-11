Мужчине, который выбросил 20 урн с прахом на пустырь, сообщили о подозрении

26-летнему работнику ритуальной службы, который выбросил 20 урн с человеческим прахом, сообщили о подозрении. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 26-летнему сотруднику частной ритуальной службы в надругательстве над урной с прахом умершего, совершенном повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 297 УК Украины).

Согласно статье, возможное наказание предусматривает ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на период от четырех до семи лет.

Досудебное расследование проводят следователи Подольского управления полиции ГУНП в Киеве.

Напомним

В марте в Киеве на улице Сырецкой были найдены урны с прахом. Родные умерших заказывали кремацию через частную ритуальную службу, которая после процедуры перекладывала прах из больших урн крематория в меньшие урны, предоставленные семьями. Поскольку не весь прах помещался, остатки должны были быть утилизированы. Однако, работник ритуальной службы выбросил 36 урн, 20 из которых содержали прах, на пустырь.

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