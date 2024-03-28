Мужчина открыл стрельбу в министерстве цифровых технологий Тайваня: его арестовали

Вооруженный мужчина ворвался в офис Министерства цифровых технологий (MODA) в Тайбэе в Тайване в четверг утром и открыл огонь, после чего был арестован, по данным MODA и городского управления полиции, пишет УНН со ссылкой на Focus Taiwan.

Детали

По данным MODA, мужчина вошел в вестибюль министерства на первом этаже около 10 часов утра по местному времени и начал выкрикивать антиправительственные лозунги.

Затем он произвел выстрелы из пистолета, который имел при себе, в результате чего разбилось стекло главного входа в министерство и повредилась прилегающая стена, но пострадавших не было, сообщили в министерстве.

Позже мужчина попытался подняться наверх, к зданию министерства, но был заблокирован охранниками. Вскоре после этого на место прибыла полиция и арестовала его, говорится в сообщении.

В отдельном заявлении управление полиции города Тайбэя сообщило, что в 10:21 оно получило звонок о вооруженном злоумышленнике в министерстве и немедленно направило офицеров на место происшествия.

По прибытии полицейские арестовали подозреваемого, мужчину лет 50 по фамилии Чанг, и изъяли у него пистолет и длинноствольное ружье.

Полиция оцепила территорию и забрала подозреваемого на допрос, сообщили в ведомстве.

Ряд СМИ сообщили, что мужчина произвел три выстрела из длинноствольного ружья внутри министерства, однако эти подробности еще не подтверждены полицией.

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