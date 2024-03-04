На Тайвани школьникам предлагают каникулы для психического здоровья на фоне удвоения числа самоубийств среди молодежи

В этом месяце тайваньские средние школы начнут предлагать учащимся каникулы для психического здоровья, чтобы справиться с растущим уровнем самоубийств среди молодежи и высоким уровнем стресса и депрессии, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В рамках программы старшеклассники могут подать заявление на получение до трех выходных дней в каждом семестре, как полных, так и половинных, без доказательства необходимости, но с разрешения своих родителей. По данным министерства образования, более 40 школ выразили заинтересованность в пробном запуске.

Эта программа является ответом на растущую обеспокоенность по поводу проблем психического здоровья среди молодых людей на Тайване. В период с 2014 по 2022 год уровень самоубийств среди людей в возрасте от 15 до 24 лет увеличился более чем вдвое, хотя общий уровень снизился.

Некоторые тайваньские власти подверглись критике за свою реакцию на кризис, а их защитники утверждают, что чрезмерное академическое давление на студентов является ключевым фактором стресса, беспокойства и депрессии.

В 2022 году Фонд "Лига защиты детей" провел опрос учащихся и обнаружил, что более 12% сообщили о "тяжелом" уровне стресса, причем среди старшеклассников он более чем в два раза выше, чем среди младших школьников. Почти четверть старшеклассников заявили, что испытали тяжелую депрессию. Исследование показало, что тремя основными факторами стресса являются учеба (77%), перспективы на будущее (67%) и межличностные отношения (43%).

В 2018 году опрос показал, что более 53% жителей Тайваня считают, что психические заболевания подвергаются стигматизации в их обществе.

Пилотная программа для старших классов повторяет инициативы, уже реализуемые в десятках тайваньских университетов, предлагая до пяти дней отпуска для психического здоровья.

Студенческий союз Национального Тайваньского университета сообщил, что в прошлом семестре было подано 1686 заявлений на отпуск для психического здоровья, что составляет 5% студентов. Эта доля была выше среди студентов творческих направлений, из которых 11% подали заявление на отпуск.

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