На Тайвани школьникам предлагают каникулы для психического здоровья на фоне удвоения числа самоубийств среди молодежи
В этом месяце тайваньские средние школы начнут предлагать учащимся каникулы по охране психического здоровья, чтобы помочь решить проблему растущего числа самоубийств среди молодежи и высокого уровня стресса и депрессии.
В Украине в марте первые 40 пострадавших от сексуального насилия во время войны получат компенсации
Первые 40 жертв сексуального насилия получат компенсационные выплаты с 1 по 31 марта в рамках пилотного проекта.
Украина уменьшила расходы на лоббирование интересов в США более чем на 90% - Опендатабот
Украина сократила расходы на лоббирование в США на 93% до 367 тыс. долл. в 2023 году, по сравнению с почти 5 млн. долл. в первый год войны с россией.
Над Днепровским районом сбили вражескую ракету Х-59
Воздушное командование "Восток" сообщило об уничтожении управляемой ракеты Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области, которую сбили украинские военные.
Дело Пашинского: суд оставил под стражей бизнесмена Тищенко
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко по делу бывшего народного депутата Сергея Пашинского о хищении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.
Бизнес и рынок в Украине уже готовы производить больше, чем миллион дронов - Шмыгаль
Украинский бизнес готов изготовить более 1 миллиона беспилотников, на производство которых в этом году выделено более 40 миллиардов долларов.
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти на второй квартал года
ОПЕК+ договорилась о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на 2 квартал 2024 года.
Украина ведет переговоры о конфискации 300 млрд долларов российских активов - Шмыгаль
Украина ведет переговоры о конфискации 300 миллиардов долларов российских активов для финансирования восстановления страны.
Доля проблемных кредитов в банках несколько снизилась - НБУ
Доля неработающих кредитов в украинских банках несколько снизилась - до 36,7% - на начало февраля, поскольку объемы кредитования выросли, а неработающие кредиты уменьшились на 1,9 млрд грн, и большинство банков адекватно оценивали свои кредитные риски.
В Воздушных Силах предупредили о вражеской ракете в направлении Днепра, в городе прогремели взрывы
Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, направляющейся в город Днепр.