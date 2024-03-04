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The Guardian

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На Тайвані школярам пропонують канікули для психічного здоров'я на тлі подвоєння кількості самогубств серед молоді

Київ • УНН

 • 21725 перегляди

Цього місяця тайванські середні школи почнуть пропонувати учням канікули з охорони психічного здоров'я, щоб допомогти розв'язати проблему зростаючої кількості самогубств серед молоді та високого рівня стресу і депресії.

На Тайвані школярам пропонують канікули для психічного здоров'я на тлі подвоєння кількості самогубств серед молоді

Цього місяця тайванські середні школи почнуть пропонувати учням канікули для психічного здоров'я, щоб впоратися зі зростаючим рівнем самогубств серед молоді та високим рівнем стресу і депресії, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У межах програми старшокласники можуть подати заяву на отримання до трьох вихідних днів у кожному семестрі, як повних, так і половинних, без доказу необхідності, але з дозволу своїх батьків. За даними міністерства освіти, понад 40 шкіл висловили зацікавленість у пробному запуску.

Ця програма є відповіддю на зростаючу стурбованість з приводу проблем психічного здоров'я серед молодих людей на Тайвані. У період з 2014 по 2022 рік рівень самогубств серед людей віком від 15 до 24 років збільшився більш ніж удвічі, хоча загальний рівень знизився.

Деяка тайванська влада зазнала критики за свою реакцію на кризу, а її захисники стверджують, що надмірний академічний тиск на студентів є ключовим чинником стресу, занепокоєння та депресії.

У 2022 році Фонд "Ліга захисту дітей" провів опитування учнів і виявив, що понад 12% повідомили про "важкий" рівень стресу, причому серед старшокласників він більш ніж удвічі вищий, ніж серед молодших школярів. Майже чверть старшокласників заявили, що відчули важку депресію. Дослідження показало, що трьома основними чинниками стресу є навчання (77%), перспективи на майбутнє (67%) і міжособистісні стосунки (43%).

У 2018 році опитування показало, що понад 53% жителів Тайваню вважають, що психічні захворювання зазнають стигматизації в їхньому суспільстві. 

Пілотна програма для старших класів повторює ініціативи, які вже реалізуються в десятках тайванських університетів, пропонуючи до п'яти днів відпустки для психічного здоров'я.

Студентська спілка Національного Тайванського університету повідомила, що минулого семестру було подано 1686 заяв на відпустку для психічного здоров'я, що становить 5% студентів. Ця частка була вищою серед студентів творчих напрямків, з яких 11% подали заяву на відпустку.

Австралія першою у світі легалізувала "екстазі" та "чарівні" гриби для лікування психічного здоров'я01.07.2023, 14:04 • 773969 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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