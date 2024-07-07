Из-за критической ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве местные коллаборационисты Макеевки решили вопрос с вывозом бытовых отходов присущим российским варварам способом. Здесь оккупационная власть дала указание утилизировать отходы непосредственно на месте. То есть сжигают его посреди улиц города. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

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А все потому, что сейчас на временно оккупированных территориях Украины россияне не в силах организовать работу коммунальных служб. Причина банальна - всех работников местных ЖКХ мобилизовали и отправили штурмовать посадки. Новых желающих работать дворниками или водителями просто нет.

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