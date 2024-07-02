По его словам, в прошлом году абитуриенты с ВОТ должны были при поступлении в учреждения высшего образования сдавать собеседование по трем-четырем предметам. Однако в прошлые годы, поступающие сдавали собеседование только по трем предметам.

То есть, отсутствие четкого определения количества предметов во вступительных испытаниях, фактически позволяло каждому учреждению высшего образования определять это самостоятельно. Это могло негативно влиять на абитуриентов - объясняет омбудсмен.

Однако его офис обратился в Минобразования по вопросу. Как результат, Минобразования внесло изменения в Порядок приема для получения высшего образования в 2024 году. Они предусматривают, что абитуриенты с ВОТ будут сдавать собеседование по трем предметам. Соответствующий приказ зарегистрировали в Минюсте.

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