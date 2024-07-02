Киев • УНН
Абитуриенты с временно оккупированных территорий Украины отныне будут проходить собеседование только по трем предметам при поступлении в высшие учебные заведения, согласно решению Министерства образования после обращения Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца.
По его словам, в прошлом году абитуриенты с ВОТ должны были при поступлении в учреждения высшего образования сдавать собеседование по трем-четырем предметам. Однако в прошлые годы, поступающие сдавали собеседование только по трем предметам.
То есть, отсутствие четкого определения количества предметов во вступительных испытаниях, фактически позволяло каждому учреждению высшего образования определять это самостоятельно. Это могло негативно влиять на абитуриентов
Однако его офис обратился в Минобразования по вопросу. Как результат, Минобразования внесло изменения в Порядок приема для получения высшего образования в 2024 году. Они предусматривают, что абитуриенты с ВОТ будут сдавать собеседование по трем предметам. Соответствующий приказ зарегистрировали в Минюсте.
Україна втрачає молодь: близько 50% закладів освіти не проводять підготовчі курси для вступників з ТОТ22 мая 2024, 11:14 • 15816 просмотров
Работаем над обеспечением равного доступа к образованию. В этом процессе ключевой является координация действий госорганов. Только таким образом достигнем результата!