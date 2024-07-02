Абітурієнти з ТОТ для вступу складатимуть співбесіду з трьох предметів - омбудсмен
Київ • УНН
Абітурієнти з тимчасово окупованих територій України відтепер будуть проходити співбесіду лише з трьох предметів при вступі до вищих навчальних закладів, згідно з рішенням Міністерства освіти після звернення Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.
Відтепер абітурієнти з тимчасово окупованих територій України при вступі до вищих навчальних закладів складатимуть співбесіду лише з трьох предметів. Про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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За його словами, торік абітурієнти з ТОТ мали при вступі до закладу вищої освіти складати співбесіду з трьох-чотирьох предметів. Проте у минулих роках, вступники складали співбесіду лише з трьох предметів.
Тобто, відсутність чіткого визначення кількості предметів у вступних випробуваннях, фактично дозволяла кожному закладу вищої освіти визначати це самостійно. Це могло негативно впливати на абітурієнтів
Проте його офіс звернувся до Міносвіти щодо питання. Як результат, Міносвіти внесло зміни до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році. Вони передбачають, що абітурієнти з ТОТ складатимуть співбесіду з трьох предметів. Відповідний наказ зареєстрували в Мін’юстиції.
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