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Абітурієнти з ТОТ для вступу складатимуть співбесіду з трьох предметів - омбудсмен

Київ • УНН

 • 18889 перегляди

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій України відтепер будуть проходити співбесіду лише з трьох предметів при вступі до вищих навчальних закладів, згідно з рішенням Міністерства освіти після звернення Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

Абітурієнти з ТОТ для вступу складатимуть співбесіду з трьох предметів - омбудсмен

Відтепер абітурієнти з тимчасово окупованих територій України при вступі до вищих навчальних закладів складатимуть співбесіду лише з трьох предметів. Про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі 

За його словами, торік абітурієнти з ТОТ мали при вступі до закладу вищої освіти складати співбесіду з трьох-чотирьох предметів. Проте у минулих роках, вступники складали співбесіду лише з трьох предметів.

Тобто, відсутність чіткого визначення кількості предметів у вступних випробуваннях, фактично дозволяла кожному закладу вищої освіти визначати це самостійно. Це могло негативно впливати на абітурієнтів

- пояснює омбудсмен. 

Проте його офіс звернувся до Міносвіти щодо питання. Як результат, Міносвіти внесло зміни до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році. Вони передбачають, що абітурієнти з ТОТ складатимуть співбесіду з трьох предметів. Відповідний наказ зареєстрували в Мін’юстиції.

Україна втрачає молодь: близько 50% закладів освіти не проводять підготовчі курси для вступників з ТОТ22.05.24, 14:14 • 16133 перегляди

Працюємо над забезпеченням рівного доступу до освіти. У цьому процесі ключовою є координація дій держорганів. Лише таким чином досягнемо результату!

- підсумовує Дмитро Лубінець. 
Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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