Муссонные дожди нанесли Филиппинам ущерб на 52 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Муссонные дожди нанесли экономике Филиппин ущерб в размере почти 52,6 миллиона долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщает Национальный совет по уменьшению опасности стихийных бедствий и управлению рисками (NDRRMC) Филиппин, муссонные дожди обрушились на центральную часть страны и остров Лусон.
Наводнения, вызванные муссонными дождями, оказали негативное влияние на жизни по меньшей мере двух миллионов человек.
В результате схода оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, на островах Манила и Лузон на прошлой неделе погибли 25 человек.
Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 тайфунов и штормов.
Напомним, 23 июля правительство Филиппин заявило, что из-за влияния тропического циклона в последние дни на севере и в центральной части Филиппин продолжаются сильные ливни, погибли не менее пяти человек, еще 720 тыс. жителей пострадали.