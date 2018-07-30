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Мусонні дощі завдали Філіппінам збитків на 52 млн доларів

Мусонні дощі завдали Філіппінам збитків на 52 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Мусонні дощі завдали економіці Філіппін збиток в розмірі майже 52,6 мільйона доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Як повідомляє Національна рада зі зменшення небезпеки стихійних лих та управління ризиками (NDRRMC) Філіппін, мусонні дощі обрушилися на центральну частину країни і острів Лусон.

Повені, викликані мусонними дощами, негативно вплинули на життя щонайменше двох мільйонів чоловік.

В результаті сходу зсувів і повеней, викликаних проливними дощами, на островах Маніла і Лузон минулого тижня загинули 25 осіб.

Щорічно на Філіппіни обрушується близько 20 тайфунів і штормів.

Нагадаємо, 23 липня уряд Філіппін заявив, що через вплив тропічного циклону в останні дні на півночі і в центральній частині Філіппін тривають сильні зливи, загинули не менше п'яти осіб, ще 720 тис. жителів постраждали.

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