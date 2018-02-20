Мурзин вызвал тринадцать баскетболистов на отборочные матчи к ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Тренерский штаб, в который кроме главного тренера Евгения Мурзина, входят Максим Михельсон, Вадим Пудзырей и Виталий Черний, обнародовал список игроков вызванных в национальную сборную на поединки квалификационного раунда чемпионата мира 2019 против сборных Латвии и Швеции, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
В список вызванных вошли:
Вячеслав Бобров “Пьен Жвайгздес” (Литва), Владимир Герун “Барселона Ласса II” (Испания), Сергей Гладырь “АС Монако” (Франция), Юджин Джетер “Тянцзине Голд Лайонс” (Китай), Игорь Зайцев “Роса Радом” (Польша), Александр Кобец “Черкасские Обезьяны”, Александр Кольченко “Черкасские Обезьяны”, Владимир Конев “Черкасские Обезьяны”, Вячеслав Кравцов “Эскишехир” (Турция), Александр Липовый “Прометеас” (Греция), Денис Лукашов “Витаутас” (Литва), Александр Мишула “Днепр”, Артем Пустовой “Обрадойро” (Испания).
После двух туров отборочного цикла команда Мурзина имеет 1 победу и 1 поражение.
Добавим, что 23-го февраля “желто-голубые” в гостях сразятся с Латвией, а 26-го в киевском “Дворце Спорта” принимать Швецию.