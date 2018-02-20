Мурзін викликав тринадцять баскетболістів на відбіркові матчі до ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Тренерський штаб, до якого крім головного тренера Євгена Мурзіна, входять Максим Міхельсон, Вадим Пудзирей і Віталій Черній, оприлюднив список гравців викликаних до національної збірної на поєдинки кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу 2019 року проти збірних Латвії та Швеції, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
До списку викликаних увійшли:
В’ячеслав Бобров “П’єно Жвайгздес” (Литва), Володимир Герун “Барселона Ласса ІІ” (Іспанія), Сергій Гладир “АС Монако” (Франція), Юджин Джетер “Тянцзинь Голд Лайонс” (Китай), Ігор Зайцев “Роса Радом” (Польща), Олександр Кобець “Черкаські Мавпи”, Олександр Кольченко “Черкаські Мавпи”, Володимир Конєв “Черкаські Мавпи”, В’ячеслав Кравцов “Ескішехір” (Туреччина), Олександр Липовий "Прометеас“(Греція), Денис Лукашов “Вітаутас” (Литва), Олександр Мішула “Дніпро”, Артем Пустовий “Обрадойро” (Іспанія).
Після двох турів відбіркового циклу команда Мурзіна має 1 перемогу і 1 поразку.
Додамо, що 23-го лютого “жовто-блакитні” в гостях змагатимуться із Латвією,а 26-го в київському “Палаці Спорту” прийматимуть Швецію.